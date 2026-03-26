Juan Luis Guerra actuará en Tarragona el 22 de julio en su gira europea

Cartel del concierto - CAIXABANK TARRACO ARENA

TARRAGONA 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

Juan Luis Guerra actuará en la CaixaBank Tarraco Arena de Tarragona, dentro de su gira europea, y lo hará acompañado por su banda habitual, 4.40, informa el equipamiento en un comunicado este jueves.

El concierto contará con el repertorio de Juan Luis Guerra "que forma parte de la memoria colectiva y que sigue funcionando sin necesidad de ser reinterpretado desde la nostalgia".

Este concierto en Tarragona será la única actuación en Catalunya en este tour, que se caracteriza por paradas "muy seleccionadas en grandes recintos", y las entradas se pondrán a la venta este viernes.