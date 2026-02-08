Judith Colell (Acadèmia del Cinema) subraya que el cine catalán es una "realidad sólida"

Panorámica de la gala de los Premis Gaudí en el Liceu - ALBERTO PAREDES - EUROPA PRESS

BARCELONA 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Acadèmia del Cinema Català, Judith Colell, ha defendido la noche de este domingo en la gala de los Premis Gaudí que el cine catalán es una "realidad sólida" y que se está proyectando con éxito internacionalmente.

En su discurso, ha afirmado que los Premis Gaudí "dejan atrás la adolescencia" con esta 18 edición y que lo hace en el Liceu de Barcelona, un lugar que combina tradición y riesgo.

Ha afirmado que el cine en versión catalana vive un "momento dulce", gracias a la constancia y ha logrado que los presupuestos de las producciones se doblen en los últimos cuatro años.

Colell ha dicho que las producciones catalanes han encontrado público y complicidad, tanto en las salas como en los festivales europeos, como muestra la presencia en certámenes de "prestigio".

La presidenta de la Acadèmia ha condenado todo tipo de violencia, especialmente en Gaza que vive una "situación insoportable", y ha reivindicado el cine como espacio de memoria y lugar donde explicar historias como forma de defender la vida.