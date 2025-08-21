La juez acuerda internamiento cerrado para un menor por la muerte de un joven en Tàrrega (Lleida)

Archivo - Un vehículo de los Mossos d’Esquadra, a 16 de julio de 2024, en Barcelona, Catalunya (España). Los Mossos d’Esquadra es la policía autonómica de Cataluña, siendo parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad, refundada como cuerpo policial con com - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

LLEIDA 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

La juez de instrucción de Lleida en funciones de guardia ha acordado el internamiento en régimen cerrado para el menor de 17 años detenido este jueves por su presunta relación con la muerte de un joven de 18 años tras una pelea en Tàrrega (Lleida).

Según han informado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) a Europa Press, se trata de una causa abierta por homicidio.

La pelea se produjo sobre la 1 de la mañana en la calle Sant Pelegrí donde el joven detenido ha agredido presuntamente y "gravemente" a otro joven, que fue trasladado al hospital, donde murió entre las 4 y las 5 de la madrugada.