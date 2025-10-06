Un juez investiga un incidente con un agente de paisano en la manifestación del sábado en Barcelona

Decenas de personas durante una manifestación en apoyo a Palestina en Barcelona. - Kike Rincón - Europa Press

BARCELONA 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un juzgado investigará un incidente con un agente de paisano de Policía Nacional en servicio durante la manifestación en favor de Palestina de este sábado en Barcelona, donde un grupo de manifestantes retuvo a dicho agente cuando este intentó interceptar a un activista que realizaba pintadas en un edificio del paseo de Gracia.

Según ha avanzado el 'Ara' y confirman fuentes del cuerpo a Europa Press, la Policía Nacional ha enviado las diligencias al juzgado para que investigue los hechos, después de que el agente quedara tumbado en el suelo con heridas en la cara.

Las mismas fuentes han detallado que el agente detectó un "acto ilícito penal" y, al ir a comprobarlo, un grupo de manifestantes le golpearon, provocándole diversos hematomas.

De hecho, diversos agentes de Mossos d'Esquadra que estaban en la zona asistieron al lugar para llevarle a un espacio apartado y atenderle.

Algunos de los testimonios indican que el agente sacó su arma reglamentaria al verse atrapado, pero los mossos aseguran que no fue así, sino que la "alarma" se generó cuando los manifestantes vieron que llevaba una pistola enfundada, explica el mismo diario.