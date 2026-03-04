La juez de Sabadell (Barcelona) descarta que los anónimos a Helena Jubany fueran de Laiglesia

Archivo - Santiago Laiglesia (d) acompañado por su abogado a su entrada a los Juzgado de Sabadell (Barcelona) - EUROPA PRESS - Archivo

BARCELONA 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Juzgado de Primera Instancia 2 de Sabadell (Barcelona) que investiga el asesinato de Helena Jubany en diciembre de 2001 no ha podido determinar que la autoría de los anónimos que Jubany recibió meses antes de morir fueran de Santiago Laiglesia, investigado por el crimen.

Así consta en un auto consultado por Europa Press este martes tras recibirse la pericial caligráfica relativa a los anónimos, según la cual, indica la instructora, en una parte de las muestras no es posible establecer la autoría y que en otra parte de las muestras "se descarta" que sean de Laiglesia.

La sentencia también rechaza decretar el archivo definitivo de la causa contra Ana Echaguibel aunque los resultados del cotejo del ADN con el jersey de Jubany no sean positivos y se dan cinco días a las partes para pedir más diligencias o presentar los escritos de acusación y defensa.