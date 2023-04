El juez de 'Voloh' archiva la investigación a David Madí y descarta tráfico de influencias

Indagaba si intervino para modificar la ley sobre VTC y para favorecer a Aigües de Catalunya

BARCELONA, 4 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Juzgado de Instrucción 1 de Barcelona ha archivado la investigación al exdirigente de CDC y expresidente de Aigües de Catalunya David Madí por un presunto delito de tráfico de influencias, según un auto consultado por Europa Press este martes.

La investigación de esta pieza empezó al encontrar unos audios en el móvil del también excargo de CDC, Víctor Terradellas, en los que ambos hablaban de una supuesta cooperación rusa en la proclamación de la independencia de Catalunya, algo que se investigaba en otra pieza separada de la causa y que ya fue archivada.

El juez también ha indagado sobre si Madí intentó un tráfico de influencias para que se modificara la ley catalana sobre VTC "de una manera subrepticia a fin de evitar la ira del sector del taxi", algo que el magistrado señala que no consiguió

Otras conversaciones intervenidas en la causa hacían referencia a una supuesta influencia para que Aigües de Catalunya pudiera tomar el control de Agbar.

El juez señala en el auto que las visitas de grupos de interés o personas que ejercen como lobby a cargos políticos deben estar registradas detallando la actividad de influencia que se desarrolla, algo que "no solía suceder" con Madí.

LA INFLUENCIA "NO ERA TAL"

Tras investigar el caso, el juez concluye que "la presunta influencia que David Madí pretendía tener no era tal, pues ambos negocios terminaron de la peor manera posible".

"No quiere decir ello que David Madí no lo intentara, pero sí que no le debieron hacer el menor caso y que tratarían su visita con una deferencia meramente protocolaria", añade el juez sobre sus visitas a políticos.