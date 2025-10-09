La jueza del 'caso Jubany' avanza en las pruebas de ADN y cita al principal sospechoso

La diligencia servirá consolidar la posición de una investigada o valorar el archivo

La investigada contra la que la instructora del 'Caso Jubany' ordenó reabrir la causa en septiembre de este año, pocos días antes de que prescribiera definitivamente, ya se ha sometido a la extracción de muestras de ADN, que ahora serán cotejadas con los perfiles genéticos femeninos hallados en el jersey que llevaba Helena Jubany cuando fue asesinada, en diciembre de 2021 en Sabadell (Barcelona).

En una diligencia a la que ha tenido acceso Europa Press, se asegura que la investigada consintió libremente el 24 de septiembre que se le extrajesen las muestras que fueron solicitadas por la titular del Juzgado de Primera Instancia 2 de Sabadell (Barcelona), que instruye la causa.

En el auto, la instructora explicaba que los perfiles genéticos femeninos hallados en la ropa de Jubany no se correspondían ni con el de la finada, ni con el de la otra investigada --que se suicidó cuando estaba en prisión provisional--, ni tampoco con el personal de los laboratorio de Madrid y Barcelona que analizaron las muestras.

Por eso, reabrir la causa contra esta sospechosa --desimputada en 2005-- era "imprescindible" para continuar con la investigación del crimen, que ahora cuenta con nuevos métodos científicos que no estaban disponibles en aquel entonces.

La diligencia servirá para confirmar o descartar la presencia de su ADN y consolidar su posición de investigada o valorar el archivo de las actuaciones.

EL PRINCIPAL INVESTIGADO

Por otro lado, la instructora ha citado al principal investigado el próximo 28 de noviembre, después de que su comparecencia, prevista inicialmente para el 26 de septiembre, se aplazara por incompatibilidades en la agenda de su abogado.

La causa contra el principal investigado se reabrió en 2023 tras hallarse en el jersey de Jubany una mezcla de varios perfiles genéticos y de que un informe biológico concluyera que hay un haplotipo de cromosoma Y "que coincide" con el suyo.

Por todo eso, la instructora lo ha citado para tratar de averiguar con cuántos varones relacionados por la vía paterna puede compartir este haplotipo.