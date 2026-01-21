La jueza de guardia de Vilafranca (Barcelona) se desplaza al lugar del descarrilamiento del tren

Sánchez, pendiente del accidente de Rodalies en Gelida, traslada su solidaridad con las víctimas y familias - LORENA SOPENA - EUROPA PRESS

BARCELONA 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

La jueza de guardia de Vilafranca del Penedès (Barcelona) se ha desplazado al lugar donde ha tenido lugar este martes el descarrilamiento de un tren de la línea R4 de Rodalies en Gelida (Barcelona) tras la caída de un muro de contención, para levantar el cadáver de la víctima mortal y obtener informaciones iniciales sobre los hechos.

De esta forma, el caso pasa a estar bajo investigación judicial, según ha indicado el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) en un apunte en 'X' recogido por Europa Press.

El accidente ferroviario ha causado 1 muerto, 5 heridos graves, 6 menos graves y 26 leves, 8 de los cuales han sido trasladados al Hospital de Martorell y otros 9 al Hospital Comarcal de l'Alt Empordà.