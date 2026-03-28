6 jugadores del FC Barcelona protagonizan una campaña turística internacional por Sant Jordi

Imagen de la campaña de la Agencia Catalana de Turismo y el FC Barcelona. - GENERALITAT DE CATALUNYA

BARCELONA 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Agència Catalana de Turisme de la Generalitat y el FC Barcelona han impulsado una campaña turística internacional protagonizada por los futbolistas Aitana Bonmatí, Pau Cubarsí, Alexia Putellas, Eric Garcia, Ona Batlle y Ferran Torres que invita a conocer la cultura catalana en el marco de la Diada de Sant Jordi.

En un comunicado este sábado, el Govern ha explicado que la iniciativa, bajo el lema 'The Great Journey Through Colors', utiliza la imagen de estos deportistas para "difundir el patrimonio y la identidad del territorio" entre la audiencia global que sigue al club en las redes sociales.

Este proyecto se mantendrá activo hasta el próximo 7 de abril a través de los canales oficiales de ambas instituciones con el objetivo de captar nuevos públicos hacia la oferta turística catalana.

Como parte de la iniciativa, los participantes recibirán una guía digital con recomendaciones de los 6 jugadores sobre tradiciones y lugares emblemáticos de Catalunya.

La Generalitat vincula este proyecto al Año del Turismo Cultural para aprovechar la visibilidad de la marca Barça en mercados exteriores.