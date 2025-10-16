Junqueras celebra la fallida OPA: "Ahora, el Sabadell tendrá la oportunidad de ser más útil que nunca"

El presidente de ERC, Oriol Junqueras, interviene durante la conferencia 'Una nueva ambición nacional', en el Auditori Nacional, a 30 de septiembre de 2025, en Barcelona, Catalunya (España) - Kike Rincón - Europa Press

BARCELONA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de ERC, Oriol Junqueras, ha celebrado este jueves el fracaso de la oferta pública de adquisición del BBVA sobre el Banco Sabadell: "Ahora, el Sabadell tendrá la oportunidad de ser más útil que nunca a la economía catalana".

"El fracaso de la OPA del BBVA contra el Banco Sabadell es una buena noticia para Catalunya, y para las empreas y los trabajadores del país", ha recalcado en un apunte en X recogido por Europa Press.

Según Junqueras, no se pueden perder "las oportunidades que se derivan del fracaso de la OPA, también para el conjunto de la sociedad".