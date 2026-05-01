Junqueras critica que Junts haya puesto "palos en las ruedas" al Consorci d'Inversions

El presidente de ERC, Oriol Junqueras, en la manifestación por el 1 de Mayo - ALBERTO PAREDES - EUROPA PRESS

BARCELONA 1 May. (EUROPA PRESS) -

El líder de ERC, Oriol Junqueras, ha criticado que Junts haya puesto "palos en las ruedas" y haya hecho descarrilar el Consorci d'Inversions del Estado en Catalunya, al votar en contra de tramitar la proposición de ley de ERC en el Congreso para crearlo.

En declaraciones este viernes antes de la manifestación del 1 de Mayo en Barcelona, Junqueras también ha censurado las amenazas que el diputado de Vox en el Parlament Alberto Tarradas hizo este jueves contra la diputada republicana Najat Driouech.

"A los que protagonizan estos ataques se les juzgó en Nuremberg y la democracia los derrotó y los volverá a derrotar", ha subrayado Junqueras.