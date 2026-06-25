Junqueras descarta la 'vía Starmer' que propone Junts a Sánchez: "La gente se merece muchísimo más"

El presidente de ERC, Oriol Junqueras, en una atención a los medios este jueves - EUROPA PRESS

BARCELONA, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de ERC, Oriol Junqueras, ha valorado la propuesta de Junts al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de que dimita y se invista a un nuevo presidente, y la ha descartado: "Creo que la gente se merece muchísimo más", ha apuntado en declaraciones a los medios este jueves en la sede del partido.

El líder republicano ha considerado que la gente espera soluciones y no "espectáculos, declaraciones y contradeclaraciones que no sirven de nada, que no aportan nada", y ha criticado las faltas de respeto entre los representantes políticos.

"No de discursos viven las familias, no de declaraciones, contradeclaraciones, titulares y faltas de respeto de los unos a los otros. Ya basta, ya basta. Que se pongan a trabajar todos de una vez, como hacemos nosotros", ha reclamado.

Junqueras ha cerrado la puerta a esta posibilidad, y ha citado algunos de los compromisos que los socialistas deben cumplir con los republicanos: "Tenemos encima de la mesa cuestiones importantísimas: la condonación de deuda, el modelo de financiación, cuestiones vinculadas con el coste de la vida...".

En su opinión, los catalanes están hartos del teatro de unos y otros, y ha defendido que la gente necesita soluciones para pagar el alquiler y no una lucha de titulares: "Nos aburre mucho", ha zanjado.