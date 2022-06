Junqueras (ERC) cree que la mesa de diálogo incomoda al Gobierno y pide no "ahorrársela"

Defiende la amnistía a un año de los indultos en un acto con Forcadell, Bassa, Romeva y Rovira

El presidente de ERC, Oriol Junqueras, ha sostenido este miércoles que el Gobierno de Pedro Sánchez querría ahorrarse la mesa de diálogo con la Generalitat y pone excusas para no reunirla: "Lo último que deberíamos hacer es ahorrarle esta mesa de negociación que le incomoda".

Lo ha dicho en el acto 'Prou repressió' ('Basta de represión'), organizado por ERC por el año de los indultos, en el que han participado la expresidenta del Parlament Carme Forcadell y los exconsellers Dolors Bassa y Raül Romeva, que también salieron de prisión con los indultos, y la secretaria general de ERC, Marta Rovira, que vive en Ginebra.

"No tenemos miedo a defender nuestras ideas, dentro de la cárcel, ante el Tribunal Supremo, desde el exilio o desde otros tribunales; tampoco tenemos miedo a defenderlas en una mesa de negociación", ha añadido Junqueras, que ha dicho que están tan convencidos de estas ideas que pueden convencer a la otra parte, y que no hay riesgo de que la otra les convenza a ellos.

El exvicepresidente del Govern ha remarcado que siempre defenderán la negociación y trabajarán para acumular fuerzas y "construir las complicidades necesarias para conseguir no sólo el fin de la represión, sino para hacer posible un referéndum de autodeterminación".

"Nuestra propuesta para acabar con la represión es la amnistía", porque cree que es la mejor herramienta al depender de mayorías parlamentarias que apoyan al Gobierno y porque impedirá que tribunales hagan política al servicio de la extrema derecha y de una derecha cada vez más extrema, en palabras de Junqueras.

ROVIRA CRITICA A SÁNCHEZ

Rovira, que ha intervenido telemáticamente, ha alertado de que "la represión tiene muy bien calculados los efectos que quiere producir": genera desmovilización y criminaliza a personas por su proyecto político, situándolas en una condición de desigualdad respecto a defensores de otros proyectos, según la dirigente republicana.

Considera que los indultos fueron un primer paso insuficiente que no puso fin a nada, sino que inició el camino que debe llevar a la amnistía, y ha criticado a Sánchez: "Se comprometió a resolverlo por la vía democrática y hoy no sabemos qué pensar, si está acomplejado, no se cree los estándares democráticos y pacíficos o no tiene suficiente valor para erigirse como una alternativa a la derecha más desbocada".

"NI EN SILENCIO NI ESCONDIDOS"

Bassa ha criticado que la libertad por los indultos está condicionada y que la inhabilitación no les permite ejercer la política institucional ni recuperar el trabajo en el ámbito educativo que tenían varios de los indultados, y ha avisado de que no están "ni en silencio ni escondidos, sino con la cara bien alta y aquí presentes".

"Si el indulto era para tenernos callados y en casa, aquí lo ven: continuamos como hemos hecho siempre denunciando la represión y continuando con esta labor para poder tener un país libre, con las convicciones claras y firmes, igual que el día en que nos encerraron en prisión", ha advertido Bassa, que copreside la Assamblea de Dones de ERC junto a Forcadell.

"HERRAMIENTA POLÍTICA"

Romeva, que es vicesecretario general de prospectiva y Agenda 2030 de ERC, ha descrito la cárcel como una herramienta política: "No se la recomendamos ni deseamos a nadie, pero a alguien le tocaba poner la cara y explicar dentro y fuera que vivimos en una situación de represión constante".

Ha citado a personas que considera afectados por esta situación, empezando por el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, que reside en Bélgica, e incluyendo a dirigentes en el extranjero como exconsellers, Rovira y a la exdiputada de la CUP Anna Gabriel, así como a alcaldes y a otros cargos: "Si esto no es represión, que vengan a prisión y lo vean".

AMNISTÍA Y AUTODETERMINACIÓN

Forcadell, que ha recordado que el Tribunal Supremo (TS) ha admitido a trámite recursos contra los indultos, ha dicho que su libertad es parcial y revisable y que existe una "represión colectiva" que cree que se evidencia con recursos en el sistema educativo, leyes del Parlament anuladas y un déficit fiscal y de infraestructuras, según ella.

La expresidenta de la Cámara catalana ha defendido la amnistía como la "solución integral y colectiva para todas las personas encausadas, exiliadas y represalidas", y la autodeterminación como la única vía para resolver democráticamente el conflicto.

Han asistido al acto dirigentes de ERC como el conseller de Educación, Josep Gonzàlez-Cambray; la vicepresidenta primera del Parlament, Alba Vergés; la secretaria general adjunta, Marta Vilalta; la portavoz adjunta en el Parlament antes residente en Bélgica, Meritxell Serret, y el líder republicano en Barcelona, Ernest Maragall, que han aplaudido a los indultados a su llegada.