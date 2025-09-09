Junqueras (ERC) cree que "en los próximos días" el PSC presentará su propuesta sobre financiación

Archivo - El presidente de ERC, Oriol Junqueras, en una imagen de archivo - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

BARCELONA 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de ERC, Oriol Junqueras, ha dicho este martes que cree que "en los próximos días" el PSC presentará su propuesta para la financiación singular de Catalunya, pero ha añadido que su experiencia le dice que las propuestas del PSC para Catalunya acostumbran a ser, según él, decepcionantes.

Lo ha expresado en una entrevista de 'Catalunya Ràdio' recogida por Europa Press al preguntársele por las palabras del presidente de la Generalitat, Salvador Illa, que la semana pasado dijo que pronto habría la propuesta del PSC en financiación singular, una propuesta que, en palabras del líder de ERC, puede intuir: "Sé de qué hablamos, sé lo que negociamos, pero no sé lo que propondrán".

"La esperanza me dice que deberíamos esperar cosas buenas, pero la experiencia me dice que son muy decepcionantes", ha expresado.

Preguntado por la relación de los republicanos con el PSOE, ha manifestado que ésta está "en algunos aspectos razonablemente bien" y lo ha ejemplificado en los acuerdos por la quita de la deuda del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) o el traspaso de las competencias de Rodalies a la Generalitat.

Aún así, ha afirmado que la relación está "atascada" en el modelo de financiación o en la recaudación de impuestos.