Junqueras (ERC) espera que el TJUE "confirme" la resolución del Abogado General sobre la amnistía

El presidente de ERC, Oriol Junqueras, en una imagen de archivo.
El presidente de ERC, Oriol Junqueras, en una imagen de archivo. - Lorena Sopêna - Europa Press
Europa Press Catalunya
Publicado: jueves, 13 noviembre 2025 12:30

BARCELONA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de ERC, Oriol Junqueras, ha celebrado este jueves el pronunciamiento del Abogado General del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre la amnistía y espera que el Alto Tribunal "confirme" su decisión.

En declaraciones a la prensa desde la sede de ERC, Junqueras ha expresado su "alegría y satisfacción" ante la conclusión del Abogado General del TJUE, que descarta que la amnistía afecte a intereses financieros de la UE.

Preguntado por si, tras este pronunciamiento, ve más cerca poder ser candidato en las próximas elecciones catalanas --antes de que termine su inhabilitación en 2031--, ha asegurado que es "irrelevante" lo que le afecte a él.

(HABRÁ AMPLIACIÓN)

