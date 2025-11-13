Junqueras (ERC) espera que el TJUE "confirme" la resolución del Abogado General sobre la amnistía

El presidente de ERC, Oriol Junqueras, en una imagen de archivo. - Lorena Sopêna - Europa Press

BARCELONA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de ERC, Oriol Junqueras, ha celebrado este jueves el pronunciamiento del Abogado General del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre la amnistía y espera que el Alto Tribunal "confirme" su decisión.

En declaraciones a la prensa desde la sede de ERC, Junqueras ha expresado su "alegría y satisfacción" ante la conclusión del Abogado General del TJUE, que descarta que la amnistía afecte a intereses financieros de la UE.

Preguntado por si, tras este pronunciamiento, ve más cerca poder ser candidato en las próximas elecciones catalanas --antes de que termine su inhabilitación en 2031--, ha asegurado que es "irrelevante" lo que le afecte a él.

(HABRÁ AMPLIACIÓN)