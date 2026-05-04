Junqueras (ERC) lamenta la muerte del lehendakari Carlos Garaikoetxea

Archivo - (Foto de ARCHIVO) El Lehendakari, Imanol Pradales, y el ex-Lehendakari, Carlos Garaikoetxea, durante un acto institucional de reconocimiento al primer Gobierno vasco tras la dictadura, en el Palacio de Ajuria Enea, a 16 de junio de 2025, en Vito - Europa Press - Archivo

BARCELONA 4 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de ERC, Oriol Junqueras, ha lamentado la muerte este lunes del lehendakari Carlos Garaikoetxea a los 87 años.

"Fue lehendakari vasco entre 1980 y 1985 y fundador de Eusko Alkartasuna, partido hermano de Esquerra Republicana", ha recordado Junqueras en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press.

Carlos Garaikoetxea ha fallecido a los 87 años de edad a causa de un infarto y fue el primer lehendakari tras el franquismo.