Junqueras (ERC) pide al Govern que aplique los presupuestos pactados antes de acordar los de 2027

Archivo - El presidente de ERC, Oriol Junqueras, durante una entrevista para Europa Press. - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA, 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente de ERC, Oriol Junqueras, ha pedido al Govern de la Generalitat que aplique los presupuestos "que tiene sobre la mesa" y que se cumplan los diferentes acuerdos que se han pactado.

Lo ha dicho en una entrevista en Catalunya Ràdio al ser preguntado por un posible pacto con el PSC para aprobar los Presupuestos de 2027, y en la que ha abogado porque "arrancar" las inversiones que se conseguido entre todos.

"Estamos poniendo recursos en todas partes. Pues lo que el Govern debe procurar es que estos recursos lleguen, porque no queremos que estén sobre un papel. Tienen que estar en unos presupuestos, de acuerdo, deben aprobarse los presupuestos, de acuerdo. Pero sobre todo, lo que queremos es que los recursos lleguen a las familias, a los pueblos, a las empresas, a los autónomos", ha insistido.

Ha puesto como ejemplo inversiones, especialmente en infraetsructuras, como las de los túneles del Garraf, además del plan de rehabilitación de viviendas o el Pla de Pobles.

RESPONSABILIDADES POR CEUTA

Preguntado por si Catalunya debería acoger parte de los menores no acompañados que entraron a Ceuta en julio, Junqueras que explicado que "debe ayudar en todo lo que pueda" ante una situación de drama humanitario y de urgencia.

Igualmente, el presidente de ERC ha insistido en que esta ayuda no puede ser ilimitada y que el Gobierno central debe "asumir responsabilidades" y vigilar la frontera.

"Lo debe resolver y debe hacerlo rápido y eficaz. De la misma manera que entraron miles de personas y no debería haber pasado, hay miles de personas en la playa y no deberían estar", ha explicado.

RECETA TRUMP

También ha sostenido que votar a Aliança Catalana o a Vox es votar por las políticas de Estados Unidos y por que se pongan aranceles en contra de la industria catalana y los trabajadores, y defendido que la "receta Trump" no la quiere en Catalunya.

"Los países abiertos son los que han prosperado a lo largo de la historia, y la extrema derecha en general y las franquicias de Donald Trump deberían reconocer que lo que está haciendo es arruinar su propio país", ha explicado Junqueras.