Junqueras (ERC) pide "ir más allá" en vivienda y vincula sus mejoras a la nueva financiación

BARCELONA, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de ERC, Oriol Junqueras, ha pedido este lunes "ir más allá" en vivienda y ha vinculado unas eventuales mejoras en la materia a la nueva financiación para Catalunya, elemento negociado entre ERC y PSC para la investidura del presidente de la Generalitat, Salvador Illa.

En una entrevista en TV3 recogida por Europa Press, el líder republicano ha avisado al Govern que "no es suficiente con hacer promesas de vivienda nueva que no se acaban de cumplir" y ha señalado que, además de la recuperación del Pla de Barris, es, a su juicio, importante, planes de rehabilitación en muchos núcleos de pueblos y capitales de comarca de Catalunya.

Ha asegurado que Catalunya necesita que el modelo de financiación sea el adecuado y que "es evidente que está a años luz de ser adecuado", y se ha dirigido al PSOE, a quienes ha reclamado que tendrán que esforzarse, textualmente.

PRESUPUESTOS DEL ESTADO

"Si ellos consideraran inasumible cuestiones que, desde nuestro punto de vista, son fundamentales para nuestro país y para la gente de nuestro país, pues es evidente que también serán inasumibles para nosotros cuestiones que para ellos puedan ser relevantes, como por ejemplo unos presupuestos", ha dicho.

Ha puntualizado que el objetivo de los republicanos no es hacer inviable la gobernabilidad del Gobierno sino que "la sociedad catalana tenga lo que necesita y merece".

Ha reiterado que la negociación para los presupuestos generales del estado (PGE) no empezará hasta que no se resuelvan las cuestiones del modelo de financiación y de la recaudación fiscal y preguntado por hasta cuánto ERC está dispuesto a presionar al PSOE para conseguir sus metas ante la perspectiva de un eventual gobierno de PP con Vox y sus consecuencias, ha afirmado que "infinitamente".

Preguntado por si ha tenido conversaciones con el expresidente de la Generalitat y líder de Junts, Carles Puigdemont, para hacer un frente común en Madrid sobre la financiación, ha expresado que habla con Puigdemont "siempre que tiene la ocasión" y, repreguntado por si ha habido negociaciones entre ambos, ha remarcado que ERC habla con representantes, según él, plenamente cualificados de Junts.