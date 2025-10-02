Junqueras (ERC) ve imposible que una nación crezca en plenitud "si odia a la mitad de su población"

El presidente de ERC, Oriol Junqueras, interviene durante la conferencia 'Una nueva ambición nacional', en el Auditori Nacional, a 30 de septiembre de 2025, en Barcelona, Catalunya (España) - Kike Rincón - Europa Press

Asegura que Junts "no parece" que ayude a ERC en la negociación por el modelo de financiación

BARCELONA, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de ERC, Oriol Junqueras, ha afirmado este jueves que "es imposible que una nación crezca en su plenitud nacional si odia a la mitad de su población" y ha asegurado, textualmente, que es alucinante que su formación tenga que batallar sola por el modelo de financiación.

Lo ha dicho en una entrevista en 'Ara' recogida por Europa Press al preguntársele por su conferencia de este martes donde se postuló como candidato de ERC a las próximas elecciones catalanas y en que dijo, textualmente, que se necesita seducir y enamorar: "Una nación es muchas cosas, pero también es su gente. Y si tú odias a tu gente, es imposible que tu nación sea una gran nación".

Sobre la forma de evitar el traspaso de voto independentista a la extrema derecha, ha señalado que se debe funcionar el ascensor social y la igualdad de oportunidades, en sus palabras:

"Sin igualdad de oportunidades la meritocracia es una farsa. Justamente por eso necesitamos poner los recursos del país al servicio del país, y batallamos por un modelo de financiación. Lo alucinante es que tengamos que batallar solos", ha dicho.

JUNTS, PSC Y PSOE

Preguntado por si ERC no está alineado con Junts y PSC en dicha cuestión, lo ha negado: "Que se note más, digamos. ¿Junts está alineado o no? No parece que nos ayude. Yo no les oigo decirlo, no les siento reclamarlo".

En referencia al PSC, ha expresado que si los independentistas no estuvieran, los socialistas no estarían defendiendo "un modelo de financiación ni la recaudación de impuestos" y, cuanto al PSOE, les ha criticado que llevan años al frente del Gobierno con el modelo caducado y no han tenido ninguna urgencia para actualizarlo, textualmente.

Ha reiterado que hasta que se resuelva la cuestión del modelo de financiación y de la recaudación de impuestos para Catalunya no habrá negociación para los Presupuestos Generales del Estado (PGE).

Sobre los objetivos republicanos para los siguientes comicios catalanes, ha expresado que el objetivo es "la libertad de Catalunya" y, preguntado por si dejaría su cargo en caso de sacar 10 diputados --la mitad de los que su grupo tiene actualmente en el Parlament--, lo ha asegurado.