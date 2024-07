Junqueras niega conocer que el cartel de los Maragall saliera de ERC y pide tomar medidas

BARCELONA, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

El expresidente de ERC Oriol Junqueras ha negado este lunes conocer que el cartel contra los hermanos Maragall por el Alzheimer, que sufre el exalcalde y expresidente de la Generalitat Pasqual Maragall, salieran de las filas de la formación y ha pedido tomar medidas para aclarar lo ocurrido.

"Quiero dejar bien claro que nunca he tenido conocimiento de los hechos que se han hecho públicos hoy. Como presidente de ERC hasta el pasado 10 de junio, no he tenido ninguna información sobre la existencia de esas prácticas", ha sostenido en un apunte en X recibido por Europa Press.

Tras asegurar que está sorprendido y decepcionado, ha explicado que, como militante, pedirá a los órganos del partido que lleguen "hasta el fondo de la cuestión y se tomen las medidas oportunas para aclarar unos hechos que, en caso de que se confirmen, serían profundamente lamentables y condenables".