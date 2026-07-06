Junqueras pide al Gobierno que "traspase la titularidad" de las autopistas si no sabe mantenerlas

El líder de ERC, Oriol Junqueras, en una rueda de prensa - EUROPA PRESS

BARCELONA 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

El líder de Esquerra Republicana (ERC), Oriol Junqueras, ha pedido al Gobierno que "si no sabe hacer el mantenimiento de las autopistas, traspase la titularidad y los recursos".

Lo ha dicho este lunes en una rueda de prensa, al preguntársele por las retenciones en la AP-7, Junqueras ha afirmado que quien tiene la titularidad de la autopista es el Estado, pero que "el Govern de Catalunya tiene la posibilidad de tomar medidas".

Por ejemplo, el líder de ERC ha planteado rebajar el peaje de la C-32 "porque ayudaría a reducir la intensidad del tráfico", y ha abogado por transportar un mayor número de mercancías en trenes, pero ha añadido que para eso se necesita un mantenimiento adecuado de la red ferroviaria.

INCENDIOS FORESTALES

Por otro lado, se ha referido a los recientes incendios en Catalunya, y ha asegurado que "la mejor manera de afrontar los incendios forestales y de gestionar los bosques es apoyando las actividades agrarias y ganaderas, apoyando a los ganaderos y pastores".

Junqueras también ha expresado su agradecimiento a "todo el mundo que ayuda en la extinción de los incendios" y también su solidaridad con las víctimas que han perdido sus propiedades.