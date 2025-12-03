Junqueras pide a Sánchez "menos peleas y menos reconciliaciones" con Junts y más cumplir acuerdos

Archivo - El presidente de ERC, Oriol Junqueras, participa en el ciclo 'Converses del degà', en el Col·legi d'Economistes de Catalunya, a 23 de octubre de 2025, en Barcelona, Catalunya (España). Foto de archivo - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

El líder de ERC, Oriol Junqueras, ha pedido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "menos peleas y menos reconciliaciones" con Junts y más cumplir sus compromisos, en alusión a los acuerdos de investidura.

"Nosotros no dedicamos nuestro tiempo a pelearnos y reconciliarnos en público diversas veces al día, porque tenemos una tarea mucho más seria y mucho más importante: no regalar alcaldías a la extrema derecha y obligar al PSOE a hacer lo que muy a menudo no querría hacer", ha afirmado en alusión a Junts en declaraciones este miércoles en Valencia.

Así se ha pronunciado el dirigente republicano en alusión a los anuncios que hizo Sánchez este martes sobre el cumplimiento de diversos compromisos con Junts.

Al ser preguntado por si le sorprende que Sánchez haya reconocido incumplimientos de los acuerdos, Junqueras ha respondido que no le sorprende porque "forma parte de la tradición del PSOE incumplir sus compromisos", y ha añadido que también forma parte de la tradición que ERC exija su cumplimiento y lo consiga.

ACABAR LA LEGISLATURA

"Todos sabéis que el PSOE no hace, sino que se le obliga a hacer", ha criticado Junqueras, que ha asegurado que si Sánchez cumple sus compromisos encontrará la estabilidad que necesita para acabar la legislatura.

Sobre si teme que el Gobierno acepte una agenda de derechas al cumplir con las exigencias de Junts, Junqueras ha sostenido que lo único que le interesa es "trabajar por la sociedad" y las formaciones políticas que también lo hacen.

"Es muy fácil criticarse los unos a los otros, es muy fácil decir que no quieres llegar a acuerdo con el de al lado, pero es evidente que nuestra sociedad necesita grandes acuerdos", y ha añadido que ERC está dispuesta a llegar a acuerdos si son buenos para la sociedad.