Junqueras propone una comisión para evaluar cada 6 meses los pactos con Sánchez e Illa

No estudiaría un acuerdo con Collboni porque se tiene que decidir "desde el mundo municipal"

BARCELONA, 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

El expresidente de ERC y candidato de 'Militància Decidim' a la reelección, Oriol Junqueras, ha anunciado este viernes que si gana el congreso que celebra este sábado la formación, creará una 'Comisión de pactos' para hacer seguimiento y evaluar cada 6 meses los acuerdos de investidura del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y del presidente de la Generalitat, Salvador Illa.

"Debemos ser exigentes porque tenemos la responsabilidad de servir a nuestro país dándole lo mejor. Y estamos convencidos de que en estos acuerdos hay cosas que son positivas y que, por tanto, el Partido Socialista debe cumplir", ha valorado este viernes en una atención a los medios junto a la diputada de ERC Esther Capella.

'Militància Decidim' propone que cada medio año los miembros de la comisión presenten un informe de balance para presentar "explicar el grado de cumplimiento de los acuerdos", en palabras de Capella, y que será debatido en el plenario del Congreso Nacional de ERC.

Ha detallado que formarán parte de la comisión los presidentes de los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados y del Parlament --Gabriel Rufián y Josep Maria Jové, actualmente-- los diputados en el Parlament Joan Ignasi Elena, Juli Fernández, Jordi Albert y ella misma, la senadora Laura Castel, así como personas "propuestas por las otras candidaturas".

Junqueras ha reiterado que no negociarán los Presupuestos ni con Sánchez ni con Illa si no cumplen antes los acuerdos suscritos con ERC: "Tiene que quedar claro que no nos sentaremos a negociar presupuestos con el Partido Socialista hasta que el Partido Socialista haya cumplido todos los acuerdos que ya ha firmado", ha sostenido.

ACUERDO EN BARCELONA

Preguntado por si la 'Comisión de pactos' también evaluará los futuros acuerdos que ERC establezca con el PSC, por ejemplo, en el Ayuntamiento de Barcelona, ha descartado que lo haga porque "el mundo municipal se tiene que decidir desde el mundo municipal".

"La militancia de cada ámbito municipal debe decidir sobre sus acuerdos municipales y estamos convencidos de que a nadie se le ocurrirá prohibir que la militancia decida allá donde debe decidir. A la dirección nacional del partido, sobre todo, lo que le corresponde es tomar decisiones sobre lo que afecta al conjunto de nuestro país", ha argumentado.

CONDONACIÓN FLA

Junqueras ha afirmado que es "evidente" que los acuerdos con el PSOE y el PSC no se han cumplido aún porque, entre otras cosas, no se ha condonado todavía la deuda del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) ni se han conseguido los objetivos que habían planteado las formaciones en otros ámbitos.

Sobre el anuncio de Sánchez de abordar este tema en enero, Junqueras ha dicho que lo valorará cuando lo vea: "Cuando exista la condonación, valoraremos si existe la condonación o no. Pero es evidente que no solo de palabras vive nuestra sociedad. Y si el señor Pedro Sánchez piensa que solo en palabras se resuelven estas cuestiones es que no conoce la realidad", ha criticado.

LEGITIMIDAD

A menos de 24 horas de que empiece la votación sobre la dirección de ERC, Junqueras ha dicho que "no teme" ganar por un estrecho margen el congreso y que su dirección sea débil.

"Nadie le discutió al señor Joan Puigcercós la legitimidad de su victoria cuando ganó un congreso de Esquerra Republicana con un 37% de los votos. Estamos convencidos de que nadie discutirá la legitimidad de ninguna victoria", ha añadido.