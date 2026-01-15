Guerra en Ucrania | Directo: última hora del conflicto con Rusia y la respuesta internacional

Archivo - Officers inspect the damage after a Russian ballistic missile attack. - -/Ukrinform/dpa - Archivo

MADRID 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Europea ha propuesto este miércoles que dos tercios del préstamo de 90.000 millones de euros que la Unión Europea dará a Kiev para cubrir sus necesidades urgentes de financiación en 2026 y 2027, es decir, hasta 60.000 millones de euros, se destinen al gasto militar, con prioridad para las compras a la industria ucraniana y europea.

"Europa puede y debe seguir ofreciendo a Ucrania el apoyo que necesite para garantizar su estabilidad financiera y su capacidad para defenderse por sí misma", ha destacado el comisario económico, Valdis Dombrovskis, en una rueda de prensa en Bruselas para presentarlos detalles de la propuesta respaldada por el Colegio de Comisarios.

