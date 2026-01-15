Muere Irene de Grecia, la hermana de la Reina Sofía

Archivo - La Reina Doña Sofía e Irene de Grecia en el concierto solidario de Navidad "La Música del Reciclaje" de Ecoembes en el Gran Teatro Caixabank Principe Pio a 26 de Diciembre de 2024 en Madrid (España).- Jose Velasco - Europa Press - Archivo

MADRID, 15 (EUROPA PRESS)

La Casa Real ha informado hoy el fallecimiento de Irene de Grecia, la hermana de la Reina Emérita Sofía, en un comunicado en el que precisan que el hecho se ha producido en la mañana de hoy en el Palacio de la Zarzuela de Madrid.

"Sus Majestades los Reyes y Su Majestad la Reina Doña Sofía lamentan comunicar el fallecimiento de Su Alteza Real la Princesa Irene de Grecia a las 11:40 de hoy en el Palacio de la Zarzuela de Madrid", reza el comunicado de Casa Real.

Irene de Grecia y Dinamarca nació el 11 de mayo de 1942 en Ciudad del Cabo (Sudáfrica), durante el exilio de la familia real griega debido a la ocupación nazi de Grecia en la Segunda Guerra Mundial.

Hija menor de los reyes Pablo I de Grecia y Federica de Hannover y hermana del rey Constantino II de Grecia y de la reina Sofía de España, ostentó el título de princesa de Grecia y Dinamarca y no contrajo matrimonio ni tuvo hijos.

A lo largo de su juventud fue educada en distintos países debido a los cambios políticos y los exilios de la familia real, lo que le permitió formarse en disciplinas como filosofía, arqueología y música, actuando como pianista en distintos conciertos.

Desde 1984 residía en Madrid, en el Palacio de la Zarzuela, junto a su hermana la reina Sofía y el resto de la familia real española y en 2018 obtuvo la nacionalidad española por carta de naturaleza.

En los últimos años, especialmente entre 2025 y 2026, su estado de salud se había deteriorado a causa de un deterioro cognitivo progresivo que limitó su actividad pública, lo que llevó a la reina Sofía a cancelar su agenda oficial para permanecer a su lado.