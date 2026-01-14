Junqueras sobre las reuniones con Sánchez: "No hace falta convertir el trabajo en un espectáculo"

El líder de ERC, Oriol Junqueras, junto con la portavoz de ERC en el Parlament, Ester Capella, y la alcaldesa de Sitges, Aurora Carbonell, antes de la reunión del grupo parlamentario. - EUROPA PRESS

Afirma que aún no se ha fijado la reunión con Puigdemont y que hablarán con otros grupos

SITGES (BARCELONA), 14 (EUROPA PRESS)

El líder de ERC, Oriol Junqueras, no ha negado que haya mantenido reuniones secretas con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, además de la que celebró el pasado jueves para cerrar el acuerdo sobre financiación: "No hace falta convertir el trabajo en un espectáculo, porque el espectáculo ya lo dan otros", ha respondido al ser preguntado por estos encuentros.

En declaraciones este miércoles en Sitges (Barcelona) antes de encabezar una reunión de trabajo del grupo de ERC en el Parlament, Junqueras ha asegurado que la responsabilidad de ERC es hablar con todo el mundo, "especialmente con todo el mundo que está dispuesto a hablar" con los republicanos.

Ha insistido en que se reunirán "con quien haga falta si es útil para la sociedad", tras lo que ha añadido que lograrán ser útiles si son capaces de llegar a grandes acuerdos para mejorar los servicios públicos, el tejido económico, la creación de riqueza y el reparto de la misma.

ENCUENTRO CON PUIGDEMONT

Junqueras ha explicado que aún no tiene agendada la reunión que ha pedido al presidente de Junts y expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y ha recordado que en el pasado ya se han reunido "muchas veces".

Preguntado por si ese encuentro podría servir para desencallar la oposición de Junts al nuevo modelo de financiación, el dirigente republicano ha respondido que son "respetuosos con las decisiones que toman todos los partidos políticos y cada partido político es responsable de sus votos".

"En cualquier caso, en el momento en que se sustancie dicha votación, pues los partidos políticos deberán decidir si quieren ser útiles a la sociedad o no", ha añadido Junqueras, que ha detallado que también hablarán con otros grupos parlamentarios en el Congreso.