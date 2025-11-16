Junqueras sugiere que Aliança Catalana es un "invento" de los servicios secretos y jueces españoles

TARRAGONA, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de ERC, Oriol Junqueras, ha sugerido este domingo que si los servicios secretos y jueces españoles que, a su parecer, todavía les persiguen, tuvieran que "inventar alguna cosa contra Catalunya" ese invento sería Aliança Catalana (AC), textualmente.

Lo ha dicho durante un discurso en la Conferència Nacional del Jovent Republicà en L'Espluga de Francolí (Tarragona), en la que también ha participado la secretaria general de la formación, Elisenda Alamany.

Junqueras ha criticado de forma velada a los entornos afines a AC por actuar como "quintacolumnistas" en redes sociales y ha dicho que, de la misma manera que no les dan miedo las prisiones españolas, tampoco les dan miedo sus 'trolls' en redes sociales, en sus propias palabras.

"Si ellos se pueden permitir hacer burla de aquellos que han estado en la prisión o de aquellos que han estado en el exilio es porque saben que nunca correrán el riesgo de ir a prisión o al exilio porque nunca harán nada", ha criticado.

"A ellos les protegen los servicios secretos españoles y a ellos les protegen las togas que a nosotros nos persiguen", ha insistido y les ha reprochado que, según él, sean valientes ante los débiles y cobardes ante los poderosos.

Por otra parte, ha querido recordar que esta semana se cumplen 50 años de la muerte de Franco y ha remarcado que "el dictador ejecutó a 140.000 personas y tuvo a decenas de miles de catalanes y catalanas encerrados en prisión".

ALAMANY

En esta línea, Alamany, ha criticado que, en el marco del 50 aniversario de la muerte de Franco, el "franquismo aún pervive, y la extrema derecha también".

Según ella, esta extrema derecha "vive envuelta de una bandera española, pero también de una bandera catalana", y se nutre, a su juicio, de la desorientación, la desesperanza y de la frustración social que provoca un modelo económico que empobrece y precariza, textualmente.

"Tenemos así a nuestra gente, la clase trabajadora, la clase media de nuestro país, atrapada en una dura y obstinada realidad. Demasiado ricos para que las instituciones les ayuden y demasiado pobres para salirse a solas", ha añadido.

Asimismo ha asegurado que, en un estado que celebra la democracia el dia de la muerte del dictador de viejo en la cama, "no es casualidad que la política en mayúsculas esté tan represaliada".

Ha afirmado que tampoco es casualidad que "haya señores todavía con togas que dicen ser jueces y que no trabajan por la ley ni por la justicia, sino por la unidad de España".