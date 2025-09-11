Junqueras vincula la "lucha" por la independencia con la de la prosperidad económica

El presidente de ERC, Oriol Junqueras, encabeza la ofrenda floral de su partido al monumento Rafael de Casanova por la Diada - ALBOERTO PAREDES - EUROPA PRESS

BARCELONA 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de ERC, Oriol Junqueras ha vinculado este jueves la "lucha" por la independencia y por una república catalana con la lucha por la prosperidad económica y la justicia social.

"Son una sola lucha", ha reivindicado en declaraciones a los medios tras encabezar la tradicional ofrenda floral de su partido al monumento Rafael de Casanova por la Diada.

Según Junqueras, los republicanos siempre luchan en estos dos frentes e intentan conseguir para Catalunya todos los recursos que genera, necesita y merece: "Es la verdadera ambición nacional que Catalunya necesita".