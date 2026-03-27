La Junta General de CaixaBank aprueba la reelección de Muniesa y el nombramiento de dos consejeros

El presidente de CaixaBank, Tomás Muniesa (i), y el CEO de CaixaBank, Gonzalo Gortázar (d), durante la Junta General Ordinaria de Accionistas de CaixaBank, en el Palacio de Congreso de Valencia, a 27 de marzo de 2026, en Valencia, Comunidad Valenciana (Es - Rober Solsona - Europa Press

BARCELONA, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Junta General de Accionistas de CaixaBank ha aprobado este viernes la reelección del presidente de la entidad, Tomás Muniesa, como consejero dominical para un periodo de cuatro años, así como el nombramiento de Ana María García como consejera independiente y, por cooptación, de Pablo Arturo Forero como consejero independiente.

El evento se ha celebrado en el Palau de Congressos de València, con la presencia o representación de 83.167 titulares de acciones, que suman el 83,87% del capital social, y que también ha contado con la presencia del consejero delegado, Gonzalo Gortázar.

García sustituye en el cargo a Amparo Moraleda, que ha presentado la renuncia al cargo al cumplirse el periodo máximo de 12 años desde su entrada en el consejo, y la Junta también ha aprobado la reelección de Eduardo Javier Sanchiz como consejero independiente.

Los accionistas han dado el visto bueno a todos los acuerdos sometidos a votación, como las cuentas anuales individuales y consolidadas y a sus respectivos informes de gestión, correspondientes a 2025; así como a la gestión del consejo de administración durante el ejercicio y la reducción de capital de un máximo del 10% de las acciones mediante su amortización

También han aprobado otros acuerdos, como la política de remuneraciones de los consejeros, a la que el segundo máximo accionista de la entidad, el Frob ha votado en contra, al igual que en 2024 y 2025.

Fuentes del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa han explicado a Europa Press que el voto en contra no tiene "nada que ver" con la gestión de la entidad y que se debe a su política interna de no votar a favor de incrementos mayores a los de la plantilla.

DIVIDENDO

La Junta ha aprobado la distribución del dividendo complementario de 2.320 millones de euros o 0,3321 euros por acción con cargo a los resultados de 2025, que se pagará el próximo 9 de abril.

Este segundo pago, junto con el dividendo a cuenta de 0,1679 euros brutos por acción ya abonados, eleva la remuneración al accionista en efectivo para el ejercicio 2025 a 0,5 euros brutos por acción, un 15% más que en 2025 del dividendo por acción.

En total, la entidad destina a dividendos con cargo a los resultados de 2025 3.499 millones de euros, lo que representa un 'payout' del 59,4%.

SINDICATOS

En un año en el que hay elecciones sindicales en CaixaBank y en el marco de la huelga convocada para este viernes, representantes de los diferentes sindicatos han aprovechado el turno de intervenciones de los accionistas para afear el incremento salarial propuesto para Gortázar, así como la presión a la que han asegurado que se somete a los trabajadores para vender productos.

Para SECB, Begoña Peiró ha asegurado que "ha llegado el día en el que su plantilla ha dicho basta" y ha afeado el modelo comercial de la entidad y la presión comercial que tiene la plantilla.

De CC.OO., Íñigo Vicente ha subrayado que la plantilla "exige que los beneficios recaigan en quien los hace posibles" y ha pedido que los beneficios solo son sostenibles con una plantilla motivada, reconocida y que haga su trabajo en un clima laboral sano.

La representante de UGT Raquel Ruiz ha explicado que "la situación laboral no se puede sostener más" y que los trabajadores están enfadados, decepcionados y al límite.

De ACCAM-ACEEC, Ángel Bartolomé ha lamentado que la presión comercial, el seguimiento constante y las continuas campañas provocan "equipos exhaustos y con niveles de estrés cada vez más elevados".

Elena Serrano, de SATE, ha pedido acabar con los "incrementos de retos asfixiantes" y la presión que ha dicho que afecta a la salud de los trabajadores.

Para STOP, Eliseo Martorell ha afeado el aumento salarial de Gortázar y ha dicho que, para la plantilla, "la presión es una patología crónica, es 'burnout', es baja por ansiedad".

De la Intersindical, Antonio Cano ha añadido que en los últimos 10 años "la vida de los trabajadores se ha hecho más difícil, mientras que los resultados se han hecho más grandes".

El representante del SIB, Joan Mayol, ha lamentado que la plantilla es la que genera el valor "y quien menos gana a cambio", en comparación con la dirección y los accionistas.

De Unió Obrera Balear, Joan Reynés ha protestado ante unos "retos insostenibles y la insoportable presión comercial".

Para CGT, Ignacio Casado ha criticado "amenazas, presión, despidos, objetivos, medios silentes y sindicatos afines".

Para el SECPB, Carlos Guerrero ha lamentado que el éxito económico y profesional de la integración de Bankia "no se ha traducido en una homologación efectiva en retribución y derechos sociales".

Muniesa ha respondido que son "plenamente conscientes de la importancia" del clima laboral y la salud de las personas, y ha añadido que en CaixaBank no tienen cabida las dinámicas que generen tensión, aunque ha señalado que la banca es un entorno competitivo y la exigencia forma parte de cualquier organización líder.

También ha defendido el aumento salarial de Gortázar, que ha dicho que "busca un esquema coherente con la responsabilidad, dedicación y alcance de liderazgo" y que aún mantiene un recorrido de convergencia frente a entidades comparables, tanto del ámbito europeo como del Ibex 35.

Gortázar ha asegurado que siempre hay puntos de mejora y que han tomado nota tanto de las intervenciones como de la huelga de este viernes.

BANCA ARMADA Y ADICAE

Para la campaña Banca Armada, Maria de Lluc Begur ha criticado que "CaixaBank ha financiado y sigue financiando a empresas que fabrican y suministran armas al ejército israelí", y Javier Pérez ha insistido en lamentar la relación de la entidad con la industria armamentística.

Gortázar ha recordado que el banco está "firmemente comprometido con los derechos humanos" y ha asegurado que ninguna empresa del grupo tiene relación con empresas de armamento controvertido, ni trabaja con intermediarios ni operaciones en países con alto riesgo de vulneración de derechos humanos.

De Adicae, María Ángeles Navarro ha mostrado su preocupación sobre la calidad de la atención al cliente y Victoria Barrachina ha alertado de que las comisiones y servicios están aumentando.

Gortázar ha respondido que CaixaBank tiene más quejas porque tiene una mayor cuota de mercado y ha subrayado que las comisiones bancarias recurrentes se han reducido.