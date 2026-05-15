La Junta General de Grifols votará la posibilidad de ampliar el capital en un 50%

Archivo - Sede de Grifols en Barcelona - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 15 May. (EUROPA PRESS) -

El consejo de administración de Grifols ha convocado la Junta General de Accionistas de la empresa el 18 de junio en segunda convocatoria, que deberá votar si dota al consejo de la facultad de ampliar el capital social de la compañía en un 50% en un plazo de 5 años, pudiendo ejecutarse en una o varias veces.

El mismo punto del orden del día contempla la posibilidad de excluir el derecho de suscripción preferente en las correspondientes ampliaciones de capital hasta un límite del 20% del capital social, según la documentación remitida este viernes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Asimismo, se someterá a votación la posibilidad de una reducción de un máximo del 10% del capital social mediante la amortización de acciones propias de Clase A y Clase B que la empresa tiene en autocartera.

Por otro lado, la junta votará que el consejo pueda solicitar la admisión a negociación de las acciones ordinarias de Clase A en el mercado Nasdaq.

También se votará la reelección de Montserrat Muñoz y Susana González como consejeras de la compañía.