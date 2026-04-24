Junts acusa al Govern de actuar "de espaldas a la comunidad educativa" con el plan piloto de Mossos

Archivo - La presidenta de Junts en el Parlament, Mònica Sales, durante una sesión de control al Govern, en el Parlament de Catalunya, a 25 de febrero de 2026 - Alberto Paredes - Europa Press - Archivo

BARCELONA 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

Junts ha acusado este viernes al Govern de actuar "de espaldas a la comunidad educativa" con el plan piloto de despliegue de Mossos d'Esquadra en algunas escuelas catalanas, y ha criticado falta de transparencia, planificación y participación de la comunidad educativa.

El grupo de Junts en el Parlament ha registrado una batería de preguntas para que el Govern dé explicaciones sobre el plan piloto en las zonas educativas de L'Hospitalet de Llobregat, Vic (Barcelona), Alta Ribargorça-Val d'Aran y Tàrrega (Lleida) y en dos centros de El Prat de Llobregat y Sabadell (Barcelona), ha informado en un comunicado.

En concreto, Junts reclama saber si el plan piloto ha sido consultado y consensuado con la comunidad educativa; si los sindicatos policiales y de educación lo conocían antes del anuncio público, y si los centros escogidos han recibido instrucciones claras y con suficiente antelación.

Han pedido al Govern explicar si las familias han sido informadas de la medida; qué mejoras de convivencia concretas se quieren conseguir y con qué recursos; cuántos agentes se movilizarán, y con qué criterio se han seleccionado los centros.

También han preguntado cuál es el plazo de ejecución y dónde se presentarán las conclusiones; si los agentes de paisano se situarán dentro o fuera de los centros educativos; en qué fecha se redactó el plan piloto, y dónde se puede consultar públicamente.

PUEDE GENERAR "CONFLICTO"

Junts ha afirmado que introducir agentes de paisano en el entorno escolar sin un proceso participativo previo, sin informar a las familias y sin un marco claro de evaluación "es una medida precipitada que puede generar más conflicto de lo que pretende resolver".

"Una medida de esta envergadura, que afecta directamente a alumnos, familias, docentes y agentes policiales, no puede anunciarse con tan poca antelación y sin el consenso previo de los actores implicados", concluye el partido en el mismo comunicado.