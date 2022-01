Junts afea que el debate de la mesa se centre en la fecha: "Sin reuniones no es mesa ni es diálogo"

Artadi asegura que no están en condiciones de apoyar la reforma laboral del Gobierno

BARCELONA, 10 Ene. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta de Junts y diputada en el Parlament Elsa Artadi ha criticado este lunes que el debate sobre la mesa de diálogo se centre en el calendario, para fijar la fecha en la que se debería celebrar, y no en los contenidos y en los supuestos avances que pueda haber en cuestiones como el derecho a la autodeterminación y una ley de amnistía.

"Hay evidencias acumuladas que demuestran que no hay un compromiso del PSOE, del PSC ni del supuesto Gobierno progresista que forman con los comuns, de resolver el conflicto político. Una mesa de diálogo sin reuniones, no es mesa ni es diálogo", ha asegurado en rueda prensa.

También ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de marcar "unilateralmente" el calendario sobre esta cuestión y de no abordarlo como una prioridad, lo que considera que no permite que se pueda avanzar.

"Ni hay metodología, ni calendario, ni nada de nada", ha añadido Artadi, que ha negado que Junts haya sido nunca un obstáculo en esta mesa de diálogo, alegando que siempre han sido leales y respetuosos con un mecanismo del que, pese a todo, son escépticos.

Tras asegurar que no conocen nada más de lo que se ha hecho público sobre las negociaciones, ha destacado que, cuando les pidieron que participaran, lo hicieron "al más alto nivel", y que mantienen su propuesta de nombres para volver a participar en la mesa de diálogo: el del secretario general de Junts, Jordi Sànchez; el del vicepresidente del Govern, Jordi Puigneró; el del exconseller y vicepresidente del partido, Jordi Turull, y el de la portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras.

PRESIDENCIA DE JUNTS

Sobre que el expresidente de la Generalitat y líder de Junts, Carles Puigdemont, pueda dejar la presidencia del partido, Artadi ha asegurado que "es una posibilidad que no se ha trasladado a los órganos del partido", y que cualquier cambio que pudiera producirse debería hacerse en un marco congresual.

Tras apuntar que no es un debate que hayan tenido en el seno de la ejecutiva, ha constatado que Puigdemont tiene una presidencia no ejecutiva, y que no es un cargo vitalicio.

REFORMA LABORAL

En relación a la reforma laboral del Gobierno, la dirigente de Junts ha manifestado que no están en condiciones de apoyarla porque "no preserva un espacio para un marco laboral catalán" para poder adaptar convenios sectoriales a la realidad económica y social de Catalunya, entre otras cuestiones.

Para Artadi, la reforma no resuelve ni aborda aspectos como la precariedad laboral, la creación de empleo o el salario mínimo, por lo que "no responde a las expectativas que había generado ni deroga la reforma laboral del PP".

REGLAMENTO DE PRIMARIAS

A la espera de que este sábado celebren el Consell Nacional que pospusieron en diciembre, ha explicado que llevarán a votación el reglamento de las elecciones primarias para elegir a los cabezas de listas de las municipales, en el que trabajan desde hace semanas.

Entre otras cuestiones, el reglamento pone fechas y emplaza a las agrupaciones locales, comarcales y veguerías a iniciar el trabajo de elaboración de las listas electorales y de elección del cabeza de lista.

630055.1.260.149.20220110144133