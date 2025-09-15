Junts avisa al PSOE de que "pasarán cosas" si no alinea discursos en Catalunya, Madrid y Suiza

El expresidente de la Generalitat y líder de Junts, Carles Puigdemont, en la reunión del grupo parlamentario en Bruselas - JUNTS

La portavoz de Junts en el Parlament, Mònica Sales, ha avisado este lunes al PSOE de que "pasarán cosas" si no alinea discursos y estrategias en Catalunya, Madrid y Suiza, y que ello se empezará a ver en el Debate de Política General (DPG) en el Parlament del 7, 8 y 9 de octubre.

"Puigdemont ya dijo hace semanas que en otoño pasarán cosas que no han pasado hasta ahora y, posiblemente, empezarán a pasar en el marco del Debate de Política General del Parlament porque no se puede construir en Suiza y destruir en Catalunya", ha destacado en rueda de prensa desde Waterloo (Bélgica), en el marco de unas jornadas de trabajo del grupo en el inicio del curso parlamentario.

Según Sales, no tolerarán más que el PSC "torpedee el espíritu del acuerdo de Bruselas con votaciones en el Parlament de la mano de PP y Vox", y por ello defienden que el DPG debe servir para terminar con lo que consideran un doble discurso de los socialistas en Barcelona y Madrid.

