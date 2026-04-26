Junts califica el Pla Cura anunciado por el Govern como "operación de propaganda"

Archivo - La presidenta de Junts en el Parlament, Mònica Sales, - Alberto Paredes - Europa Press - Archivo

BARCELONA 26 Abr. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Junts en el Parlament, Mònica Sales, ha calificado el Pla Cura del Govern, anunciado este domingo por el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, con el objetivo de reducir las listas de espera en el sistema de dependencia, como parte de una "operación de propaganda continua" del ejecutivo para hacer ver que el Govern funciona y tapar la falta de liderazgo.

En un apunte en 'X' recogido por Europa Press, Sales ha criticado que durante estos casi dos años de legislatura, afirma, se ha visto que quien decía que garantizaría buena gestión ha fracasado: "Con Presupuestos retirados y con una desnacionalización sin precedentes, con la lengua como principal afectada", ha apuntado.

"Aquí el único tapón que se debe desbloquear es el que hacen ellos. Catalunya no va bien y lo saben", ha dicho en referencia a las palabras de Illa, quien ha asegurado este sábado que el Pla Cura pretende actuar contra el tapón en la dependencia.