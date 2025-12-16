Junts condiciona su aval a regular el alquiler de temporada al grado de aceptación de sus enmiendas

El portavoz de Junts en el Parlament, Salvador Vergés - EUROPA PRESS

BARCELONA 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Junts en el Parlament, Salvador Vergés, ha condicionado este martes el apoyo de su grupo al proyecto de ley para regular el alquiler de temporada y de habitaciones al grado de aceptación de sus enmiendas.

"Hay enmiendas presentadas que, aunque en comisión no se han aceptado, siguen vivas en el debate parlamentario. En función de lo que se apruebe o no responderemos con nuestro voto", ha explicado en rueda de prensa en la Cámara catalana, pese a añadir que no tienen negociaciones abiertas al respecto.

Para Vergés, la ley está marcada "por las políticas nefastas de los Comuns, que condicionan al Govern, dan cero seguridad jurídica, no aportan más oferta y agravan la situación de la vivienda".

OAC

Tampoco ha avanzado la posición de Junts en la votación para la elección del nuevo director de la Oficina Antifrau de Catalunya (OAC), Josep Tomàs Salàs, más allá de criticar de nuevo cómo se ha gestionado el nombramiento por parte del Govern.

Sobre la comparecencia del presidente de la Generalitat, Salvador Illa, este miércoles en el Parlament por la peste porcina africana (PPA), ha asegurado que la crisis está marcada "por la no presencia de Illa y la no previsión de Òscar Ordeig".