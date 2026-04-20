Junts y Convergents se presentarán conjuntamente en 58 municipios en las elecciones municipales

BARCELONA 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

Junts y Convergents se presentarán de manera conjunta en 58 municipios catalanes en las próximas elecciones municipales del 2027, después del acuerdo alcanzado entre las dos formaciones.

El secretario general de Junts, Jordi Turull, y el presidente de Convergents, Germà Gordó, han suscrito este acuerdo que se podría ampliar a otros municipios si así lo deciden ambos partidos, según ha informado Convergents en un comunicado este lunes.

Según el partido el acuerdo responde a la voluntad de sumar esfuerzos y "reforzar el espacio político de centralidad" y aspiran a construir un proyecto compartido que contribuya, defienden, a una Catalunya más rica, justa y libre, por lo que abren la puerta a incorporar a otras fuerzas al proyecto.