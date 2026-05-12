Junts critica que ERC y Comuns pidan ceses en el Govern y sigan negociando Presupuestos

La presidenta de Junts en el Parlament, Mònica Sales - EUROPA PRESS

BARCELONA 12 May. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Junts en el Parlament, Mònica Sales, ha criticado este martes que ERC y Comuns pidan ceses en el Govern por la gestión educativa y sigan negociando el proyecto de Presupuestos de este año.

"No entendemos que ERC y Comuns pidan ceses y dimisiones y sigan negociando los Presupuestos como si no pasara nada. Si no paran las negociaciones hasta que se produzcan estas dimisiones les hacemos responsables y legitimarán con ello la infiltración de mossos en asambleas", ha advertido en rueda de prensa en la Cámara catalana.

Tras explicar que el Govern no ha citado a su formación, ha acusado al presidente de la Generalitat, Salvador Illa, de aportar "inestabilidad" y de no haber sido capaz de aprobar unas cuentas desde que gobierna.