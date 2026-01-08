Junts critica el pacto de financiación: "No resuelve el déficit fiscal" y perpetúa el modelo

El portavoz de Junts, Josep Rius, en declaraciones. - DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS

BARCELONA 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Junts, Josep Rius, ha criticado que el acuerdo sobre el nuevo modelo de financiación acordado entre el Gobierno y ERC no supondrá un cambio de modelo, sino que "se perpetúa el actual modelo que no resuelve el déficit fiscal que sufre Catalunya".

"Hay un poco más de café, pero continúa siendo un 'café para todos", ha afirmado en declaraciones este jueves en la sede del partido.

"Madrid continuará teniendo la llave de la caja. Fiar todo a una cifra sin tener la llave de la caja es un error porque ya sabemos que nunca se cumple", según Rius, y ha añadido que ERC invistió presidente a Salvador Illa a cambio de un concierto económico.

