Junts denuncia a Renfe, Adif y dirección estatal de carreteras por el accidente de Gelida (Barcelona)

La candidata de Junts a las elecciones generales del 29N, MIriam Nogueras, con la presidenta del partido en el Parlament, Mònica Sales, y el portavoz parlamentario, Salvador Vergés - EUROPA PRESS

BARCELONA, 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

Junts ha presentado una denuncia contra Renfe, Adif y la dirección general de Carreteras del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, y su Autoritat de Carreteres Regionals en Catalunya, por el descarrilamiento el 20 de enero de un tren de la R4 de Rodalies en Gelida (Barcelona), que dejó un muerto (un maquinista en prácticas), 5 heridos graves, 6 menos graves y 26 leves.

El portavoz de Junts en el Parlament, Salvador Vergés, ha explicado en rueda de prensa los detalles de la denuncia, que presentaron el 20 de octubre (antes del accidente de Toledo), acompañado de la presidenta del grupo parlamentario, Mònica Sales, y de la portavoz del partido en el Congreso y candidata a las elecciones del 29 de noviembre, Miriam Nogueras.

"Se centra en el accidente de Gelida, pero se enmarca en la crisis estructural de Rodalies", ha asegurado Vergés, tras detallar que los hechos pueden ser constitutivos de homicidio por negligencia grave, lesiones por negligencia grave y violación de los derechos de los trabajadores y hasta de delito de riesgo catastrófico.

La denuncia se basa en las posibles negligencias en el mantenimiento y la inspección de las infraestructuras, en la prevención de los riesgos y en las medidas de seguridad que se tenían que adoptar para evitar un accidente de estas características.

INVESTIGAR RESPONSABILIDADES

Por ello, piden que se investiguen las posibles responsabilidades de Renfe y Adif, especialmente en lo relativo a las obligaciones de mantenimiento, inspección y seguridad de la infraestructura ferroviaria, la prevención de riesgos y las decisiones sobre la circulación de trenes.

También señalan a los responsables de la dirección general de Carreteras del Ministerio de Transporte y de las empresas encargadas del mantenimiento del tramo afectado de la AP-7 porque el muro de contención que cayó sobre la vía del tren formaba parte de la infraestructura de la autopista.

Para Vergés, la crisis ferroviaria es fruto de "décadas de desinversión, de incumplimientos y de mala gestión por parte de los sucesivos gobiernos españoles, sean del PSOE o del PP".

Por su parte, Sales ha acusado al presidente de la Generalitat, Salvador Illa, de "cargarse el país" y de ser responsable, junto con el del Gobierno, Pedro Sánchez, de la situación en la que se encuentra Catalunya en materia ferroviaria.

Tras asegurar que coger un tren en Catalunya se ha convertido en una lotería, ha defendido que en esta materia no puede haber ni negligencias ni excusas: "Y ésta es una responsabilidad que las administraciones competentes no pueden eludir".

NOGUERAS

En el mismo sentido se ha pronunciado Nogueras, que ha insistido en que la dimisión del ministro de Transportes, Óscar Puente, es "inaplazable" y que debe ser Sánchez el que debe dar todas las explicaciones al respecto tras el accidente mortal de trenes de Toledo.

También ha manifestado su preocupación por las "dudas" que ve en el Gobierno sobre si suspender la línea de AVE entre Barcelona y Madrid cuando, a su juicio, los que gobiernan son los que deben garantizar la movilidad.

"Que ellos duden es un problema. La respuesta la deberían dar los que gobiernan", ha subrayado Nogueras, que ha pedido dejar de mirar qué le conviene a Sánchez o al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y fijarse en qué conviene a Catalunya.

DESINVERSIÓN Y CENTRALISMO

Para Nogueras, el sistema ferroviario español ha "colapsado" y es insostenible por mala gestión, falta de planificación y años de desinversión y centralismo, y ha culpado de ello a socialistas y populares.

"España ha construido una de las redes de alta velocidad ferroviarias más extensas, pero no ha previsto como mantenerla, por lo que no ha garantizado la seguridad, fiabilidad y calidad de estas infraestructuras", y las consecuencias de ello es que la gente desconfía y tiene miedo de coger un tren, ha añadido.