Junts enmienda la tasa turística de PSC, ERC y Comuns para que sea "territorializada y progresiva"

Archivo - Varios turistas con maletas en el centro de Barcelona, a 17 de septiembre de 2024, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

Junts ha registrado este viernes enmiendas a la propuesta de PSC, ERC y Comuns de aumentar la tasa turística en Catalunya para que sea "territorializada, progresiva y tenga un retorno real a los municipios".

"No toda Catalunya vive el turismo de la misma manera. Por eso, proponemos definir la estacionalidad de manera diferenciada según el territorio", ha subrayado en un comunicado.

Así, plantean que en Barcelona ciudad se considere temporada alta todo el año; en la Costa Brava, Costa Daurada, la Costa de Barcelona y el Pirineo en los meses de verano, y en el resto de Catalunya se mantenga la consideración de temporada baja durante todo el año.

Esta diferenciación, según el grupo parlamentario de Junts, permite proteger "especialmente el interior, el mundo rural y las zonas de montaña, que hace año que trabajan para desestacionalizar" la actividad turística.

También proponen que el 70% de la recaudación de la tasa turística se destine directamente a los municipios, así como el 100% del recargo municipal a los ayuntamientos que la apliquen.

Con ello, buscan que sean los gobiernos locales los que decidan cómo invertir estos recursos para gestionar el impacto real del turismo, evitando así "la recentralización y rechazando que la tasa tenga una destinación finalista impuesto desde fuera del territorio".

TRES AÑOS

Las enmiendas también apuestan por un incremento progresivo de la tasa, que quieren que se despliegue de manera gradual a lo largo de tres años, exclusivamente en temporada alta, hasta doblar el importe actual.

En relación a la autonomía local, defienden que los ayuntamientos puedan establecer un recargo propio, pero con topes vinculados a la tasa general y diferenciados según el tipo de establecimiento "para garantizar una fiscalidad proporcional y evitar que todos los alojamientos tributen igual".

El paquete de enmiendas incluye también la ampliación de la exención de la tasa turística hasta los 18 años y la creación de una comisión de seguimiento del fondo que garantice "transparencia, control y participación del territorio".