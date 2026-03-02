Junts enmienda a la totalidad los Presupuestos por "discrepancia total" con el rumbo del Govern

"Son los Presupuestos que los Comuns han impuesto y que Illa ha asumido", lamenta Sales

BARCELONA, 2 (EUROPA PRESS)

La presidenta de Junts en el Parlament, Mònica Sales, ha anunciado la presentación de una enmienda a la totalidad al proyecto de Presupuestos de 2026 por "discrepancia total" con el rumbo del Govern de Salvador Illa.

"Son los Presupuestos que los Comuns han impuesto y que Illa ha asumido. Tras analizarlos, queda claro que, sólo con 6 diputados, los Comuns imponen su modelo de país e Illa lo ha comprado", ha lamentado este lunes en rueda de prensa en la Cámara catalana.

Según Sales, la enmienda a la totalidad de Junts representa una "enmienda a la totalidad a la dependencia, incompetencia e inestabilidad" del Govern y ya ha avanzado que, si no prosperan, presentarán enmiendas al articulado.

En su opinión, el proyecto de Presupuestos presentado por el Govern apuesta por mantener o subir impuestos, sobre todo a la clase media y trabajadora; pretende exportar el modelo de vivienda que ha "fracasado" en Barcelona; dificulta la colaboración público-privada; perjudica la actividad económica y bloquea medidas para poder progresar y garantizar servicios públicos de calidad.

"No es nuestro modelo de país", ha recalcado Sales, que ha acusado al presidente de la Generalitat de vender estabilidad institucional y buena gestión cuando, a su juicio, hay un caos permanente.

También considera que está ejecutando un "proceso de desnacionalización" en todos los ámbitos, sobre todo con el catalán, y le ha reprochado una supuesta incompetencia por la crisis de Rodalies, las protestas de médicos docentes y pescadores y los casos de Peste Porcina Africana (PPA), entre otras cuestiones.

"Y a todo ello hay que sumar su inestabilidad. Ha tardado un año y medio en presentar Presupuestos y sin la mayoría garantizada de sus socios. Sus Presupuestos van a ritmo de Rodalies, muy tarde y sin saber si llegarán a su destino final", ha zanjado.