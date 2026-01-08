Junts a ERC: "¿Dónde está el concierto económico que se pactó para investir a Salvador Illa?"

La diputada de Junts, Miriam Nogueras, durante una sesión plenaria en el Congreso, a 11 de diciembre de 2025 - Fernando Sánchez - Europa Press

BARCELONA 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

Junts ha preguntado este jueves a ERC "¿dónde está el concierto económico que se pactó para investir a Salvador Illa?" después de que el presidente de los republicanos, Oriol Junqueras, haya anunciado un acuerdo con el Gobierno en materia de financiación que contempla el principio de ordinalidad.

Lo ha hecho en una publicación en la red social 'X' recogida por Europa Press en la que ha adjuntado un vídeo que recopila declaraciones de líderes de ERC reivindicando el acuerdo de investidura del presidente de la Generalitat, Salvador Illa, con un concierto económico para Catalunya, así como declaraciones de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, negando el concierto.

Junts ya avanzó este miércoles su voto en contra "a todo lo que sea menos" que un concierto económico, y lo ha reiterado con la publicación realizada tras el pacto alcanzado entre Junqueras y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y que permitirá a la Generalitat aumentar un 12% su capacidad presupuestaria.