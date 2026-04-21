Junts espera que Illa dé explicaciones sobre la investigación que afecta a su jefe de gabinete

El portavoz de Junts en el Parlament, Salvador Vergés - EUROPA PRESS

BARCELONA 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Junts en el Parlament, Salvador Vergés, ha manifestado este martes que espera que el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, dé explicaciones sobre la investigación judicial que afecta a su jefe de gabinete, Eduard Rivas.

"Queremos pensar que, ante unos hechos que pueden ser muy graves, el presidente saldrá a dar las explicaciones pertinentes en las próximas horas", ha destacado en rueda de prensa en la Cámara catalana.

Según Vergés, el presidente de la Generalitat debe aclarar qué puede implicar y derivarse de este caso.