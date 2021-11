Junts estudia si incluir independientes en las listas de las municipales y lo desvincula del PDeCAT

BARCELONA, 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta de Junts, Elsa Artadi, ha explicado este lunes que están estudiando la posibilidad de incluir o no independientes en las listas de las elecciones municipales de 2023, dado que ahora están preparando el reglamento de elección de candidatos.

"Es uno de los temas que se está trabajando, es una de estas casuísticas. Esto ni tiene que ver ni no tiene que ver con el PDeCAT. Tiene que ver con una realidad municipal, y que no es particular de Junts", ha sostenido en rueda de prensa, destacando que deben valorar y estudiar cómo encajan esta realidad, en caso de que la tiren adelante, con lo que establecen los estatutos el partido.

Los estatutos establecen que pueden participar en todas las elecciones como candidato y como votantes todos los afiliados que estén al corriente de pago dentro del ámbito territorial de la elecciones y que tengan una antigüedad mínima de seis meses.

Para Artadi, esto no desdibujará la formación y que trabajarán siendo "respetuosos" con lo que recoge la ponencia ideológica y de funcionamiento de Junts, para poder aprobar el reglamento de elección de candidatos y llevarlo el 18 de diciembre al Consell Nacional.

El partido también tiene previsto celebrar este sábado su primera convención municipalista en Badalona (Barcelona) con el objetivo de convertirse en "la primera fuerza" en los comicios de 2023.