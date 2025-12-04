Junts exige desalojar el asentamiento de la calle Pirineus de Barcelona: "Los vecinos tienen miedo"

Asentamiento de la calle Pirineus, en el distrito de Horta-Guinardó de Barcelona - JUNTS PER BARCELONA

BARCELONA 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Junts en Barcelona Arnau Vives ha registrado un ruego al gobierno municipal en el que ha exigido desalojar el asentamiento de la calle Pirineus, en el distrito de Horta-Guinardó: "Los vecinos tienen miedo", ha asegurado.

Ha señalado la "grave situación de abandono, inseguridad y degradación que sufre la zona" por la presencia del asentamiento en el que, ha afirmado, hay tráfico de drogas y la violencia es constante, indica la formación en un comunicado.

"Es una situación indigna tanto para los vecinos como para las propias personas que malviven en estas condiciones. El gobierno municipal debe actuar en estos momentos para resolver esta situación con humanidad, pero también con firmeza", ha reclamado Vives.