Junts llevará la rebaja del IRPF al Parlament y reprocha al Govern "falta de concreción"

El portavoz de Junts en el Parlament, Salvador Vergés - EUROPA PRESS

BARCELONA 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Junts en el Parlament, Salvador Vergés, ha anunciado que registrarán una proposición de ley con las medidas que plantearon al Govern para afrontar las consecuencias de la guerra en Oriente Medio, entre las cuales la petición de rebajar el IRPF a rentas bajas y medianas, y ha reprochado "falta de concreción" al Govern.

En rueda de prensa tras la reunión de la Generalitat con los grupos parlamentarios, ha negado que los consellers presentes les hayan presentado un plan de choque, y pese a avalar que asuman medidas que Europa y el Gobierno han puesto sobre la mesa, ha lamentado que el Govern vaya "a remolque y con retraso".

"Han hecho una propuesta sin concreción. Son básicamente ideas, que dicen que las quieren aprobar el martes" y que no contemplan propuestas de Junts como la de deflactar el IRPF, otras sobre vivienda o la ley para tener un salario mínimo de referencia en Catalunya, entre otras.

Sin aclarar si apoyarán el decreto que presente el Govern al respecto, ha preguntado si el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, asumiría rebajas fiscales en impuestos que son de competencia catalana después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, haya planteado rebajas del IVA en luz, gasolina y gas.

Pese a todo, ha llamado a esperar qué dice "la letra pequeña del BOE porque, como en otras ocasiones, de lo que se desprende de las ruedas de prensa del Consejo de Ministros acaba siendo, muchas veces, simple propaganda".