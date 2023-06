Junts "no comparte" que sus concejales en Ripoll (Girona) no hayan impedido la alcaldía de Orriols

Asegura que "no desisten" y piden a ERC y PSC retomar las negociaciones



GIRONA, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

La ejecutiva de Junts ha afirmado este sábado que "no comparte" la decisión de los concejales de Junts per Ripoll (Girona) de no impedir el acceso a la alcaldía del Ayuntamiento a la candidata ganadora de las elecciones, Sílvia Orriols (Aliança Catalana).

En un comunicado tras reunirse con carácter extraordinario este sábado por la mañana, ha asegurado que la decisión de los representantes de Junts per Ripoll "trasciende" al propio municipio.

Junts ha relatado que el viernes por la mañana había acordado una propuesta con ERC y PSC encabezada por la candidata Manoli Vega (Junts), pero que el acuerdo se rompió por la tarde por razones que aseguran desconocer.

La ejecutiva de Junts ha señalado el "sectarismo de aquellos que han impedido un pacto de gobierno central" y a aquellos que han ejercido vetos para sacar un rédito partidista, según la formación.

Ha asegurado que, en Ripoll, el partidismo se ha impuesto por encima de "la necesaria unidad contra el fascismo", y también achaca la falta de pacto a la miopía política.

Sin embargo, han asegurado que "no desisten" y piden a ERC y PSC retomar las negociaciones para que haya un alcalde y un gobierno estable en Ripoll.