Junts ha exigido desde la estación de Sants de Barcelona "trenes de primera porque el país paga impuestos de primera". - JUNTS

BARCELONA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

Junts per Barcelona ha criticado el caos de Rodalies y ha exigido unos "trenes de primera porque el país paga unos impuestos de primera", tras realizar una acción desde la estación de Sants para alertar del caos del servicio ferroviario.

Así lo han reclamado en un comunicado este jueves el presidente del grupo y candidato a la alcaldía, Jordi Martí; la número 3 al Congreso por Barcelona, Pilar Calvo, y la secretaria de organización, Judith Toronjo.

Martí ha pedido al alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, que ejerza su cargo y defienda a los barceloneses y los intereses de todas las personas que vienen a estudiar y trabajar a la ciudad.

Calvo ha pedido que las inversiones que se presupuestan para Catalunya se ejecuten y ha insistido en el traspaso integral de Rodalies: "No queremos este invento de empresa mixta en que la mayoría sigue en manos del Gobierno y la Generalitat no tiene poder real de decisión".

Por último, Toronjo ha recordado que el servicio no llega a toda Catalunya y que el 2026 comenzó con "una gran crisis de Rodalies sin precedentes con el accidente de Gelida (Barcelona) y otros incidentes que han afectado a la alta velocidad".