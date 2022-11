Junts pide bonificar Sucesiones, el Hard Rock y más fondos para la concertada en los Presupuestos

La delegación de Junts entrega su propuesta a la consellera Mas en una reunión este miércoles

BARCELONA, 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

Junts ha entregado este miércoles al Govern su propuesta para negociar los Presupuestos de la Generalitat, que incluye la petición de "llegar progresivamente" a la bonificación del 99% del impuesto de Sucesiones en los próximos años, asegurar el proyecto del macrocomplejo de ocio del Hard Rock en Tarragona y destinar más fondos para la escuela concertada.

La delegación negociadora de Junts, formada por los diputados en el Parlament Albert Batet, Mònica Sales y Joan Canadell, ha presentado la propuesta al Govern, consultada por Europa Press, durante una reunión con la consellera de Economía y Hacienda, Natàlia Mas, este miércoles al mediodía.

En fiscalidad, Junts pide deflactar todos los tramos de la tarifa del IRPF un 3,5% para ayudar a paliar los efectos de la inflación; e incrementar el mínimo personal y familiar del IRPF --que se resta de la base imponible-- un 7,5% para hacer frente a la escalada de los precios.

Según Junts, estas medidas buscan paliar los efectos de la inflación sobre las rentas de los catalanes: si no se deflacta el IRPF ni se ajusta el mínimo familiar --argumentan-- la Generalitat estaría recaudando entre 700 y 750 millones de euros más pese a que el nivel adquisitivo de los ciudadanos no ha aumentado, porque las subidas en los sueldos no compensan la de la inflación.

Estos ajustes en el IRPF tendrían un coste de 279 millones de euros, y aun así la Generalitat estaría ingresando 436 millones extra por los efectos de la subida de los precios; el partido también reclama bajar el tramo autonómico más bajo del IRPF --rentas de hasta 12.450 euros-- hasta el 10%, y asegura que estas medidas benefician a las familias y no a las "élites".

Fuentes de la negociación remarcan que no han incluido ninguna petición sobre el Impuesto de Patrimonio para no encallar las negociaciones y resaltan que, a diferencia de sus otras propuestas sobre fiscalidad, este impuesto únicamente afecta al 1%.

ESCUELA CONCERTADA Y HARD ROCK

Sobre el Hard Rock, Junts pide al Govern asumir el "compromiso de tramitar y avanzar, sin dilaciones innecesarias" el plan urbanístico del macrocomplejo y aprobarlo antes de que termine 2022, además de ejecutar las inversiones que corresponden a la Generalitat durante 2023.

La propuesta de Junts reclama "revertir presupuestariamente la infrafinanciación" de la escuela concertada para garantizar su continuidad, una medida que, según el partido, no está reñida con su defensa de la escuela pública.

Sin embargo, resaltan que la concertada es un "pilar de país" que necesita fondos para no colapsar, por lo que piden incrementar en un 30% los precios de los módulos de los centros concertados para actualizarlos tras más de diez años sin cambios, también teniendo en cuenta el incremento de la factura de la luz.

En educación, reclaman avanzar hacia el 6% del Presupuesto en educación, invertir 20 millones de euros en la Formación Profesional (FP) y "transitar hacia la universalización de la gratuidad del Infantil 2 fomentando la concertación de plazas".

UNA UNIDAD ANTIOKUPA Y 25% PARA LA PRIMARIA

Junts también defiende crear una unidad especifica antiocupaciones en los Mossos d'Esquadra "dotándola presupuestariamente", asumir el compromiso de invertir en I+D+i el 2,2 del PIB, aprobar un plan de inversiones universitarias de 350 millones en siete años y estabilizar la plantilla de profesorado universitario.

En materia sanitaria, reclama avanzar hacia un incremento de 5.000 millones en sanidad en cinco años y destinar el 25% del presupuesto de salud a la Atención Primaria --una medida en la que coinciden con los comuns--, incrementar en un 10% las partidas para salud mental y destinar entre un 5 y un 6% del presupuesto a inversiones, entre otras.

También piden al Govern actualizar el indicador de renta de suficiente de Catalunya en un 8,7%; precisamente, el Govern ha hecho público este miércoles que ha pactado con patronales y sindicatos aumentarlo al 8%, después de que las entidades sociales re

Reducir las listas de espera, poner en marcha la Agencia de Protección Social, incrementar en un 15% las políticas sociales de vivienda y garantizar el despliegue de las políticas digitales son otras de las peticiones de Junts, que también plantea ayudas por 150 millones a comerciantes y autónomos ante el aumento del coste de la energía.

También insisten en que Catalunya debe "acelerar la transición hacia energías renovables" y velar por el equilibrio territorial, para lo que proponen un paquete de medidas con incentivos fiscales para quienes vivan en pueblos envejecidos o despoblados y un plan para atraer médicos a zonas despobladas, entre otros.

Sobre transporte público, reclaman la gratuidad de la T-16 en toda Catalunya extender la T-Jove hasta los 30 años, mientras que para promover el catalán reclaman incrementar hasta los 80 millones los recursos destinados a "revertir los datos alarmantes" sobre su uso.

BATERÍA DE PROPUESTAS EN EL "EJE NACIONAL"

En su propuesta, Junts incluye una batería de medidas sobre el "eje nacional" que arrancan de iniciativas aprobadas durante el Debate de Política General, como preparar la Agencia Tributaria de Catalunya --reza el texto-- para recaudar todos los impuestos que se pagan en Catalunya.

En ese mismo bloque piden un estudio "de los niveles de dependencia económica mutua entre Catalunya y España", desplegar un modelo de conectividad digital para mejorar en soberanía, y trabajar para que la Generalitat tenga la titularidad mayoritaria de las infraestructuras viarias, ferroviarias y aeroportuarias.

También llama a "poner las bases organizativas para la preparación de un eventual proceso constituyente" en el que pueda participar toda la ciudadanía.