Turull afirma que negociarán los Presupuestos sin "líneas rojas" y defiende la propuesta de Junts

Apuesta por ajustar el IPRF: "Con esta inflación, debe haber una deflactación"

BARCELONA, 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Junts, Jordi Turull, ha afirmado que su partido afronta la negociación de los Presupuestos de la Generalitat sin "líneas rojas" y ha defendido que todas las medidas que han presentado este miércoles al Govern son posibles.

"Es una propuesta seria, rigurosa y posible", ha dicho en declaraciones a la prensa antes de la reunión, en la que Junts ha pedido al Govern rebajas y ajustes en el IRPF, bonificar el impuesto de Sucesiones al 99% en herencias de la familia más próxima, asegurar el proyecto del Hard Rock y destinar más fondos a la escuela concertada.

Turull ha subrayado que su propuesta "no está pensada desde un sesgo ideológico, sino para dar respuesta a todas las necesidades" de Catalunya, tanto las más urgentes como las encaminadas a construir un proyecto para los próximos años.

Así, ha defendido deflactar el IRPF un 3,5% y bajar el tipo impositivo a las rentas más bajas, entre otros ajustes: "Insistimos mucho en el tema de la fiscalidad justa. Los catalanes lo que sufren con la inflación ya no son solo el efecto del expolio fiscal del Estado, que los ha ido apretando durante años con más impuestos. Con esta inflación, debe haber una deflactación del IRPF".

Ha sostenido que las medidas que propone Junts buscan "dar salida a grandes déficits" que afronta Catalunya en materia educativa, de atención social y de salud, y ha añadido que para el partido todas las propuestas que ha presentado al Govern son importantes.

Preguntado por si hay puntos irrenunciables, ha explicado que no van a la negociación "con un tono de líneas rojas", sino para dar respuesta a las necesidades de los catalanes a partir de un documento en el que --ha dicho textualmente-- han hecho un esfuerzo de compactación y realismo.

"Por tanto, esperamos que el Govern las acabe aceptando", ha afirmado Turull, que ha rechazado concretar en estos momentos si ve viable celebrar el debate a la totalidad antes de Navidad, porque considera que eso va a depender de la respuesta que les dé el Govern.

Preguntado por si sus propuestas serán aceptadas por los comuns, que piden cambios al alza en fiscalidad y están en contra del Hard Rock, Turull ha afirmado que Junts va a defender sus medidas: "No sabemos ni si son apoyadas por el Govern, lo de los comuns nos queda un poco más lejos. Lo que no haremos es intentar el esfuerzo para triangular nada porque no nos corresponde a nosotros".

Después de que el Govern haya pactado con sindicatos y patronales elevar un 8% el indicador de suficiencia, Turull ha advertido que un incremento del 8,7% --como pide Junts en su propuesta-- es el mínimo para "mantener la cohesión social", tal y como han reclamado las entidades del tercer sector, y ha asegurado que la Generalitat puede llegar a ese incremento.

Además de Turull, en la propuesta para los Presupuestos de Junts han participado los diputados Albert Batet, Joan Canadell, Jordi Munell y Mònica Sales; y el exconseller de Economía y Hacienda de Junts Jaume Giró --quien inició el proyecto de las cuentas antes de que se rompiera el Govern-- junto al exsecretario de Economía Jordi Cabrafiga.